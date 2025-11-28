तीन बच्चों की मां बनी चोर, 34 लाख की वाइन पर साफ किया हाथ

होटल के वेटर नताली रे को पकड़ने में कामयाब रहे, मगर उसका सहयोगी मौके से भाग निकला। होटल स्टाफ ने वाइन की दो बोतलें - 2019 Échézeaux और 2021 Grands Échézeaux जमीन पर पड़ी मिलीं। छह बोतलें गायब हैं, जिनकी कीमत 38,000 है। पुलिस ने आसपास के सभी होटल, रेस्टोरेंट आदि को अलर्ट कर दिया है, ताकि अगर नताली रे का सहयोगी वाइन की बोतलें बेचने की कोशिश करे तो पता चल जाए। वहीं, महिला खुद को बेकसूर बता रही है। उसने पुलिस से कहा कि उसका अपहरण किया गया था और फरार व्यक्ति ने उसे चोरी के लिए मजबूर किया।