तीन बच्चों की मां बनी चोर, 34 लाख की वाइन पर साफ किया हाथ

ब्रिटिश महिला को अमेरिका में वाइन चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। (PC: AI)
British Mother Stolen Wine: इंग्लिश की एक कहावत है "Old habits die hard", यानी पुरानी आदतें आसानी से नहीं छूटतीं। हममें से अधिकांश लोगों पर यह कहावत सटीक बैठती है। यह जानते-बूझते हुए भी कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है, बस कर जाते हैं। ब्रिटेन में रहने वाली एक महिला को इसी आदत के चलते न केवल शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
मेट्रो यूके की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश महिला नताली रे (Natali Ray) को कम से कम 38,000 डॉलर (करीब 34 लाख रुपए) की वाइन चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह अमेरिका घूमने आई थीं और यहां चोरी कर बैठीं। तीन बच्चों की मां नताली इस महीने की शुरुआत में वर्जीनिया स्थित एक नामी होटल गईं थीं और यहां के स्टाफ को बातों में उलझाकर उन्होंने महंगी वाइन की बोतलों पर हाथ साफ कर लिया। नताली ने इस वारदात को अपने सहयोगी के साथ मिलकर अंजाम दिया।
56 वर्षीय रे होटल स्टाफ के सामने खुद को कनाडा के एक कारोबारी की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर पेश किया। उन्होंने होटल L’Auberge Provencale के रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम स्टेफ़नी बेकर बताते हुए कहा कि वह कनाडा के मशहूर कारोबारी की पर्सनल असिस्टेंट हैं, जो 25 लोगों के लिए डिनर आयोजित करना चाहता है। नताली रे ने रिसेप्शनिस्ट से होटल दिखाने के लिए कहा। इस दौरान, उसके सहयोगी ने वाइन की कई महंगी बोतलों को अपने ओवर कोट में छिपा लिया।
वाइन की बोतलें कम होने पर किसी शक न हो, इसका इंतजाम भी नताली और उसके क्राइम पार्टनर ने कर रखा था। नताली के सहयोगी ने महंगी बोतलें उठाने के बाद वहां सस्ती वाइन की बोतलें रख दीं, जिसे वह पहले से ही अपने कोट में छिपाकर लाया था। यहां तक तो सबकुछ अपराधियों के प्लान के हिसाब से हुआ, लेकिन इसके बाद खेल बिगड़ गया। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने पाया कि नताली के सहयोगी को चलने में दिक्कत हो रही है, उसे शक हुआ और जब उनका पीछा किया गया तो सच्चाई सामने आ गई।
होटल के वेटर नताली रे को पकड़ने में कामयाब रहे, मगर उसका सहयोगी मौके से भाग निकला। होटल स्टाफ ने वाइन की दो बोतलें - 2019 Échézeaux और 2021 Grands Échézeaux जमीन पर पड़ी मिलीं। छह बोतलें गायब हैं, जिनकी कीमत 38,000 है। पुलिस ने आसपास के सभी होटल, रेस्टोरेंट आदि को अलर्ट कर दिया है, ताकि अगर नताली रे का सहयोगी वाइन की बोतलें बेचने की कोशिश करे तो पता चल जाए। वहीं, महिला खुद को बेकसूर बता रही है। उसने पुलिस से कहा कि उसका अपहरण किया गया था और फरार व्यक्ति ने उसे चोरी के लिए मजबूर किया।
