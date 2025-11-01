दादी की हत्या के बाद पोते की दर्दनाक मौत: उत्तरी कैरोलिना में डिप्टी ने 13 साल के लड़के को मार डाला

North Carolina Teen Shooting: अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना राज्य के होके काउंटी (Hoke County Homicide) में एक ऐसी घटना घटी, जो दिल दहला देने वाली है। रैफोर्ड इलाके में 68 साल की कोनी लिनन को घर में मृत पाया गया। शुरुआत में पुलिस ने यह सोचकर जांच शुरू की कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन जांच में पता चला कि यह हत्या का मामला (Grandmother Murder Suspect) है। कोनी के 13 साल के पोते को मुख्य संदिग्ध बनाया (North Carolina Teen Shooting) गया। पुलिस ने उसके खिलाफ पहली श्रेणी की हत्या का केस दर्ज कर लिया। यह खबर पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है।