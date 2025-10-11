मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

लेकोर्नू की उम्र भले ही सिर्फ 39 साल है, लेकिन उनके पास अनुभव है। वह फ्रांस के सबसे युवा रक्षा मंत्रियों में से एक रहे हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह नॉरमैंडी के एक छोटे शहर के मेयर बन गए थे और 22 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी (Nicolas Sarkozy) के सलाहकार भी रह चुके हैं। 2017 से वह मैक्रों की हर सरकार में मंत्री रहे हैं, जिनमें स्थानीय प्रशासन, विदेशी क्षेत्र, और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।