Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

फ्रांस में चल रही राजनीतिक उथलपुथल के बीच सेबेस्टियन लेकोर्नू को एक बार फिर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पीएम नियुक्त कर दिया है।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 11, 2025

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu (Photo - NBC on social media)

फ्रांस (France) में राजनीतिक उथलपुथल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 9 सितंबर को सेबेस्टियन लेकोर्नू (Sebastien Lecornu) को देश का नया पीएम नियुक्त किया गया था। 39 वर्षीय लेकोर्नू, चार साल में फ्रांस के चौथे पीएम थे और उन्हें राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) का करीबी भी माना जाता है। हालांकि 6 अक्टूबर को कैबिनेट गठन के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने पीएम पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। हालांकि अब फ्रांस की राजनीती में एक नया ट्विस्ट आया है।

मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम

इस्तीफे के कुछ दिन बाद ही लेकोर्नू को एक बार फिर फ्रांस का पीएम बनना दिया गया है। राष्ट्रपति मैक्रों ने शुक्रवार को लेकोर्नू को पीएम नियुक्त किया है। हालांकि अभी भी फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता शांत नहीं हुई है और उनकी सरकार गिरने का खतरा भी बना हुआ है। इसके साथ ही मैक्रों के लेकोर्नू को फिर से फ्रांस का पीएम नियुक्त करने के फैसले की आलोचना भी हो रही है।

अभी भी चुनौतियाँ बरकरार

लेकोर्नू को भले ही एक बार फिर फ्रांस का पीएम बना दिया गया है, लेकिन उनके सामने चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। दक्षिणपंथी और वामपंथी विरोध के बीच अल्पमत सरकार चलाना लेकोर्नू के लिए आसान नहीं होगा। इसके अलावा फ्रांस की कमज़ोर होती आर्थिक स्थिति, बजट विवाद, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और कटौती योजनाओं पर असहमति भी लेकोर्नू के लिए बड़ी चुनौतियाँ साबित होंगी।

कम उम्र के बावजूद लेकोर्नू के पास है अनुभव

लेकोर्नू की उम्र भले ही सिर्फ 39 साल है, लेकिन उनके पास अनुभव है। वह फ्रांस के सबसे युवा रक्षा मंत्रियों में से एक रहे हैं। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह नॉरमैंडी के एक छोटे शहर के मेयर बन गए थे और 22 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी (Nicolas Sarkozy) के सलाहकार भी रह चुके हैं। 2017 से वह मैक्रों की हर सरकार में मंत्री रहे हैं, जिनमें स्थानीय प्रशासन, विदेशी क्षेत्र, और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Oct 2025 01:16 pm

Published on:

11 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / World / मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना आएंगे भारत, पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

Khurelsukh Ukhnaa
विदेश

ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

Gavin Newsom and Donald Trump
विदेश

अकेले रहने वाले मिर्गी मरीजों में अचानक मौत का खतरा ज़्यादा, रिसर्च से हुआ खुलासा

Epilepsy patient
विदेश

चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

Lai Ching-te
विदेश

जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद पर आतंकी हमला, पाकिस्तान में 3 लोगों की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.