अमेरिका कर रहा है ईरान पर हमले की तैयारी? मिडिल ईस्ट जाने वाली कई उड़ानें हुई रद्द

अमेरिका (United States Of America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव अभी भी कम नहीं हुआ है। ईरान में भले ही विरोध प्रदर्शन की आग अब शांत हो चुकी है, लेकिन इसकी चिंगारी अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी सामने आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अब ईरान पर हमला करने की योजना बना ली है, लेकिन बाद में ईरान की तरफ से फांसियों पर रोक लगाने का आश्वासन मिलने के बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की योजना को टाल दिया था। हालांकि दोनों देशों के बीच फिर जुबानी जंग तेज़ हो गई है जिससे एक बार फिर इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कई बड़ी एयरलाइन्स ने एक बड़ा फैसला फैसला लिया है।