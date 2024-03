मलेशिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आयोजन से किया इनकार, खर्चे बनी वजह

मलेशिया ने किया इनकार



मलेशिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आयोजन से इनकार कर दिया है। यह फैसला मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम (Anwar Ibrahim) की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में लिया गया।





