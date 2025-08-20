जुमे की नमाज न पढ़ने पर 2 साल की सजा, मलेशिया के इस राज्य ने सुनाया फरमान

इससे पहले तेरेंगानु में लगातार तीन बार जुमे की नमाज छोड़ने पर अधिकतम छह महीने की जेल या 1,000 रिंगिट (लगभग 20,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जाता था। नए संशोधन के बाद अब पहली बार नमाज न पढ़ने पर ही सजा का प्रावधान है। राज्य की कार्यकारी परिषद के सदस्य मुहम्मद खलील अब्दुल हादी ने कहा, "जुमे की नमाज न केवल धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह मुसलमानों के बीच आज्ञाकारिता का प्रतीक है।"