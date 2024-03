भारत से तनाव के बीच मालदीव ने चीन से की मिलिट्री असिस्टेंस डील

मिलिट्री असिस्टेंस डील



मालदीव ने हाल ही में चीन के साथ मिलिट्री असिस्टेंस डील की है। इस बात की जानकारी मालदीव के रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई है।

The Maldives has signed a "military assistance" deal with China after ordering Indian troops to leave, officials say.



The Maldives says its "military assistance" deal with Beijing comes without payment or charge, but refuses to provide further detailshttps://t.co/CdayidPxuB pic.twitter.com/qPwqmWIRWO