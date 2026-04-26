माली के रक्षा मंत्री कर्नल सादियो कैमारा की हत्या; देशभर में सैन्य ठिकानों पर हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए

अंतरिम राष्ट्रपति असिमी गोइता पर हमले के बाद दबाव बढ़ गया है। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि अधिकारी इस हमले को लेकर तैयार नहीं थे। वे अचानक इस स्थिति में फंस गए है। रिपोर्ट के मुताबिक, गोइता पूरी तरह सुरक्षित हैं और एक सुरक्षित जगह पर मौजूद हैं। सेना की कमान अभी भी उन्हीं के हाथों में है। उधर, अफ्रीकी संघ, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के महासचिव और अमेरिकी विदेश विभाग के अफ्रीकी मामलों के ब्यूरो ने माली में हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की है।