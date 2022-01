व्हाइट हाउस की तरफ पिस्टल लेकर जा रहा युवक गिरफ्तार, हिट लिस्ट में था जो बाइडेन, फाउची, जुकरबर्ग और ओबामा का नाम

सुरक्षाबलों ने व्हाइट हाउस के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह शख्स धीरे-धीरे व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि यह शख्स किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सुरक्षाबलों ने इसके पास के एक हिट लिस्ट भी बरामद की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके सलाहकार समेत कई हस्तियां शामिल थीं।

Published: January 01, 2022 09:50:04 am

नई दिल्ली। सुरक्षाबलों ने व्हाइट हाउस के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह शख्स धीरे-धीरे व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहा था। बताया जा रहा है कि यह शख्स किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। सुरक्षाबलों ने इसके पास के एक हिट लिस्ट भी बरामद की है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके सलाहकार समेत कई हस्तियां शामिल थीं। अधिकारियों ने बताया कि तमंचा लेकर यह शख्स धीरे-धीरे व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मकसद में कामयाब हो पाता, पुलिस ने उसे दबोच लिया।

man arrested with arms near white house, joe biden in hit list