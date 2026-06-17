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दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कार में मिला SDO का शव, दरवाजे थे लॉक, अंदर बज रहे थे गाने, पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला

Baghpat SDO death news: बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे किनारे एक कार में हरियाणा के SDO का शव मिला। कार के दरवाजे अंदर से लॉक थे और म्यूजिक चल रहा था। पुलिस ने शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला, जाने पूरी घटना

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नई दिल्ली

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Pooja Gite

Jun 17, 2026

baghpat sdo deepak kumar dead body

photo patrika

Haryana SDO Deepak Kumar death: बागपत के रमाला थाना क्षेत्र में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह एक कार के अंदर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यह कार किशनपुर बराल में बन रहे सीएनजी पंप के पास खड़ी मिली थी। मृतक की पहचान हरियाणा के यमुनानगर नगर निगम में तैनात SDO दीपक कुमार के रूप में हुई है। कार के सभी दरवाजे अंदर से बंद थे और उसमें म्यूजिक चल रहा था। पुलिस ने गाड़ी का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन बागपत पहुंच गए।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

17 Jun 2026 03:57 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कार में मिला SDO का शव, दरवाजे थे लॉक, अंदर बज रहे थे गाने, पुलिस ने शीशा तोड़कर बाहर निकाला

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