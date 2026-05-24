ईरान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान बोले- ‘कुछ घंटों में मिल सकती है खुशखबरी’

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए और कहा कि इससे होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अच्छी खबर मिलने की संभावना है। इस समझौते से होर्मुज स्ट्रेट की चिंताओं का समाधान होगा। यह समझौता एक ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत करेगा जो अंततः हमें उस स्थिति तक पहुंचा सकती है जहां राष्ट्रपति हमें देखना चाहते हैं, और वह है एक ऐसी दुनिया जिसे अब ईरानी परमाणु हथियार से डरने या चिंता करने की जरूरत नहीं होगी।