Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मेटा का बड़ा फैसला, एआई यूनिट में करीब 600 लोगों की जाएगी नौकरी

मेटा ने अपनी एआई यूनिट में करीब 600 लोगों की छंटनी करने का फैसला लिया है। क्या है इस फैसले की वजह? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Meta

Meta (Representational Photo)

दुनियाभर में ही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI – Artificial Intelligence) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। अलग-अलग सेक्टर्स में लोग अलग-अलग काम के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सभी बड़ी टेक कंपनियाँ भी एआई पर तेज़ी से काम कर रही है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को नई-नई सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। इसी बीच एक बड़ी टेक कंपनी ने अपनी एआई यूनिट के काम करने वाले लोगों को बड़ा झटका दे दिया है।

मेटा की एआई यूनिट में करीब 600 लोगों की जाएगी नौकरी

मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप की पैरेंट कंपनी) के रूप में जाना जाता है) ने अपनी एआई यूनिट में लगभग 600 नौकरियों की कटौती की घोषणा की है। यह कदम कंपनी की सुपरइंटेलिजेंस लैब्स के तहत लिया गया है, जो जून 2025 में गठित की गई थी।

क्या है मेटा के इस फैसले की वजह?

मेटा का उद्देश्य अपनी एआई यूनिट को ज़्यादा लचीला और प्रभावी बनाना है, जिससे ग्लोबल एआई प्रतिस्पर्धा में मेटा तेज़ी से से आगे बढ़ सके।

एआई यूनिट में किन टीमों में होगी कटौती?

◙ फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च टीम - यह एआई टीम कंपनी की मूल एआई रिसर्च टीम है।

◙ प्रोडक्ट संबंधित एआई टीम - जो टीम कंपनी के प्रोडक्ट में एआई एकीकरण पर काम करती है।

◙ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर टीम - जो टीम एआई हार्डवेयर और सिस्टम पर फोकस करती है।

ये भी पढ़ें

अमेरिका ने नहीं दिया यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का ग्रीन सिग्नल, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़
विदेश
Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

Tech news

world news

World News in Hindi

Updated on:

23 Oct 2025 11:21 am

Published on:

23 Oct 2025 11:17 am

Hindi News / World / मेटा का बड़ा फैसला, एआई यूनिट में करीब 600 लोगों की जाएगी नौकरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

धरती के पास अब दो ‘चांद’? नासा की नई खोज

2025 PN7
विदेश

TTP की पाकिस्तान सेना को खुली धमकी से खलबली: आसिम मुनीर को युद्धक्षेत्र में आने का चैलेंज

Asim Munir Field Marshal
विदेश

आसियान शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होंगे पीएम मोदी, ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात

Indian Prime Minister Narendra Modi with Malaysian PM Anwar Ibrahim
विदेश

अमेरिका ने ड्रग्स से लदी नाव पर दागी मिसाइल, 3 नार्को-आतंकियों की मौत

US strikes alleged drugs carrying boat
विदेश

मादुरो की ललकार, कहा – “अमेरिका को जवाब देने के लिए वेनेज़ुएला के पास 5,000 मिसाइलें”

Nicolás Maduro
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.