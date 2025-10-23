Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अमेरिका ने नहीं दिया यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का ग्रीन सिग्नल, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

Russia-Ukraine War: अमेरिका ने नहीं दिया यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का ग्रीन सिग्नल, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 23, 2025

Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump

Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump (Photo - Washington Post)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर आए दिन ही भीषण हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी डटा हुआ है और समय-समय पर रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि अमेरिका (United States Of America) ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि अब इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा बयान दे दिया है।

ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स को फेक न्यूज़ बताया। ट्रंप ने लिखा, "वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, फेक न्यूज़ है। अमेरिका का उन मिसाइलों से कोई लेना-देना नहीं है, चाहे वो कहीं से भी आएं। अमेरिका का इस बात से भी कोई लेना-देना नहीं है कि यूक्रेन उन मिसाइलों के साथ क्या करता है।"

रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका का कदम

इसी बीच अमेरिका ने रूस पर सीज़फायर का दबाव बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इन कंपनियों और उनकी कई सहायक यूनिट्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि इस फैसले से रूस पर युद्ध को खत्म करने का दबाव बनेगा।

