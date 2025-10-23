अमेरिका ने नहीं दिया यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले का ग्रीन सिग्नल, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज़

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर आए दिन ही भीषण हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन भी डटा हुआ है और समय-समय पर रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस बात की मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि अमेरिका (United States Of America) ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि अब इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा बयान दे दिया है।