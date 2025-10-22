श्रीलंका में विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा की दिनदहाड़े हत्या, ऑफिस में घुसकर गोलियों से भूना

श्रीलंका (Sri Lanka) में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा (Lasantha Wickramasekara) की दिनदहाड़े उनके ही ऑफिस में हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। श्रीलंका में आज, बुधवार, 22 अक्टूबर को 38 वर्षीय विक्रमसेकरा को 2 अज्ञात हमलावरों ने उनके ही ऑफिस में घुसकर गोलियों से भून दिया। विक्रमसेकरा, समागी जन बालवेगया (एसजेबी) पार्टी के सदस्य और वेलिगामा (Weligama) शहर के काउंसिल चेयरमैन थे।