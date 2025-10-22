Patrika LogoSwitch to English

विदेश

श्रीलंका में विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा की दिनदहाड़े हत्या, ऑफिस में घुसकर गोलियों से भूना

श्रीलंका में आज विपक्षी नेता की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। हमलावरों ने ऑफिस में घुसकर नेता को गोलियों से भून दिया।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 22, 2025

Lasantha Wickramasekara

Lasantha Wickramasekara (File Photo)

श्रीलंका (Sri Lanka) में आज एक दिल दहला देने वाली घटना घटित हुई है। विपक्षी नेता लसंत विक्रमसेकरा (Lasantha Wickramasekara) की दिनदहाड़े उनके ही ऑफिस में हत्या कर दी गई, जिससे हड़कंप मच गया। श्रीलंका में आज, बुधवार, 22 अक्टूबर को 38 वर्षीय विक्रमसेकरा को 2 अज्ञात हमलावरों ने उनके ही ऑफिस में घुसकर गोलियों से भून दिया। विक्रमसेकरा, समागी जन बालवेगया (एसजेबी) पार्टी के सदस्य और वेलिगामा (Weligama) शहर के काउंसिल चेयरमैन थे।

अस्पताल में ली अंतिम सांस

विक्रमसेकरा को गोली लगने के तुरंत बाद अस्पताल ले जाया गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली।

ऑफिस में मतदाताओं से मुलाकात के दौरान हुई वारदात

जिस समय यह वारदात हुई, उस समय विक्रमसेकरा अपने ऑफिस में मतदाताओं से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान हमलावर आए और विक्रमसेकरा को गोलियों से भून दिया।

हमलावर फरार, मामले की जांच शुरू

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर तुरंत ही मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। गोलीबारी की इस वारदात में और कोई व्यक्ति चोटिल नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही हमलावरों की तलाश भी। फिलहाल इस हत्या का मकसद साफ नहीं हो पाया है।

श्रीलंका में बढ़ रहा अपराध

श्रीलंका में अपराध बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका में आपराधिक घटनाओं के मामले बढ़े हैं। हालांकि अपराध के बढ़ते मामलों के बीच यह पहली बार हुआ है जब इस तरह श्रीलंका में दिनदहाड़े किसी राजनेता की हत्या कर दी गई।

