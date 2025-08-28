मैक्सिकन सीनेट में जम कर हंगामा: स्पीकर और विपक्षी नेता में हाथापाई, बर्खास्त करने की तैयारी

Mexican Senate Fight: मैक्सिको सिटी की मैक्सिकन सीनेट में बुधवार को उस वक्त बड़ा बवाल (Mexican Senate Figh)हो गया, जब सदन के स्पीकर गेरार्डो फर्नांडीज नोरोना (Gerardo Fernandez Norona) और विपक्षी पार्टी पीआरआई (Institutional Revolutionary Party) के नेता एलेजांद्रो मोरेनो के बीच जोरदार बहस, धक्का-मुक्की और फिर हाथापाई हो गई। यह घटना उस समय हुई जब सांसद दिन का सत्र खत्म होने से पहले राष्ट्रगान गा रहे थे। अचानक एलेजांद्रो मोरेनो (Alejandro Moreno) तेज़ कदमों से नोरोना के पास पहुंचे और ज़ोर से बोले, "मुझे बोलने दीजिए।" इसके बाद उन्होंने सीनेट स्पीकर का हाथ पकड़ लिया। जवाब में नोरोना ने कहा, "मुझे मत छूओ," और फिर दोनों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई।