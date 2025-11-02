मेक्सिको स्टोर में भयानक आग: 23 लोगों की मौत, 6 मासूम बच्चे भी शामिल

Mexico Store Fire: मेक्सिको के उत्तर-पश्चिमी शहर हर्मोसिलो में शनिवार को एक सस्ते सामान की दुकान में भयानक आग (Mexico Store Fire) लग गई। हादसे में कम से कम 23 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना सोनोरा राज्य की राजधानी में वाल्डोज जनरल स्टोर की एक ब्रांच में हुई। राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो (Alfonso Durazo) ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे सोनोरा के लिए एक काला दिन है। आग की लपटों से दुकान चपेट में आ गई, और बचाव टीमों को मलबे से शव निकालने में घंटों लग गए।