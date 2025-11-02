मेक्सिको स्टोर में भयानक आग: 23 लोगों की मौत, 6 मासूम बच्चे भी शामिल

मेक्सिको स्टोर में भीषण आग। प्रतीकात्मक फोटो
Mexico Store Fire: मेक्सिको के उत्तर-पश्चिमी शहर हर्मोसिलो में शनिवार को एक सस्ते सामान की दुकान में भयानक आग (Mexico Store Fire) लग गई। हादसे में कम से कम 23 लोगों की जान चली गई, जिनमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना सोनोरा राज्य की राजधानी में वाल्डोज जनरल स्टोर की एक ब्रांच में हुई। राज्य के गवर्नर अल्फोंसो दुराज़ो (Alfonso Durazo) ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर इस त्रासदी पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह पूरे सोनोरा के लिए एक काला दिन है। आग की लपटों से दुकान चपेट में आ गई, और बचाव टीमों को मलबे से शव निकालने में घंटों लग गए।
मीडिया रिपोटर्स के अनुसार घायलों की संख्या 11 बताई जा रही है, जिन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय रेडियो स्टेशन यूनिरेडियो सोनोरा के अनुसार, मरने वालों में 12 महिलाएं, 5 पुरुष, 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। मेक्सिकन रेड क्रॉस के चीफ कार्लोस फ्रीनर ने बताया कि ज्यादातर मौतें जहरीली गैसों से सांस लेने की वजह से हुईं। बचाव कार्य में रेड क्रॉस ने 40 स्टाफ और 10 एम्बुलेंस तैनात कीं, जिन्होंने घायलों को छह बार अस्पताल पहुंचाया। दुकान के अंदर धुएं और आग ने सब कुछ तबाह कर दिया, बाहर खड़ी गाड़ियां भी जल गईं।
आग लगने का कारण अभी साफ नहीं है,लेकिन जांच चल रही है। सोनोरा पब्लिक सिक्योरिटी विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह आगजनी या किसी हिंसक हमले से नहीं लगी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में एक ट्रांसफॉर्मर के खराब होने की बात सामने आ रही है, जो दुकान के अंदर था। राज्य के अटॉर्नी जनरल गुस्टावो सलास ने कहा कि फोरेंसिक टीम मौतों की वजहों की पुष्टि कर रही है। फायर चीफ ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि दुकान का पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया। शहर के मेयर एंटोनियो एस्टियाज़ारन ने भी हादसे की पुष्टि की और कहा कि आपात सेवाएं मौके पर सक्रिय हैं।
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने इस हादसे पर शोक जताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मरने वालों के परिवारों और अपनों को मेरी गहरी संवेदना।" शीनबाम ने आंतरिक सचिव रोज़ा इसेला रोड्रिगेज को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवारों और घायलों की मदद के लिए तुरंत टीम भेजें। गवर्नर दुराज़ो ने जांच को पारदर्शी बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा, "हम जिम्मेदारों को सजा दिलाएंगे।" यह हादसा डे ऑफ द डेड फेस्टिवल के दौरान हुआ, जब परिवार अपने दिवंगतों को याद कर रहे थे। सोनोरा में सुरक्षा के नए नियमों की चर्चा तेज हो गई है।
दरअसल यह घटना मेक्सिको की दुकानों में सुरक्षा की कमियों को उजागर करती है। 2009 में हर्मोसिलो के ही एक डेकेयर सेंटर में आग से 49 बच्चों की मौत हुई थी, जो आज भी यादों में ताजा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पुराने बिजली सिस्टम और भीड़भाड़ वाली दुकानों में फायर अलार्म की कमी बड़ी समस्या है। सरकार को अब सख्त फायर सेफ्टी लॉ लागू करने होंगे। परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है, बच्चे अनाथ हो गए। दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। क्या यह हादसा सुरक्षा में बदलाव लाएगा?
बहरहाल यह हादसा सिर्फ एक आग नहीं, बल्कि मेक्सिको की पुरानी इमारतों में बिजली और फायर सेफ्टी की लापरवाही का नतीजा लगता है। 2009 के डेकेयर फायर की यादें ताजा हो गईं, जहां 49 बच्चे मारे गए थे। आर्थिक रूप से, सस्ती दुकानें गरीबों की जान पर खेल रही हैं। वैश्विक स्तर पर, लैटिन अमेरिका में ऐसे हादसे बढ़ रहे, जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े ओवरहीटिंग ट्रांसफॉर्मर से हो सकते हैं। भारत जैसे देशों को भी सबक लेना चाहिए।
