ट्लाटेलोल्को मार्च में गाजा का गुस्सा: मेक्सिको सिटी में हिंसक झड़पें, एकजुटता के लिए किसने भरी हुंकार

Tlatelolco Massacre March: मेक्सिको सिटी में हर साल 2 अक्टूबर को 1968 के ट्लाटेलोल्को नरसंहार की याद में मार्च (Tlatelolco Massacre March) निकाला जाता है। इस बार गुरुवार को हुए मार्च में गाजा में मानवीय संकट को खत्म करने की मांग जोर-शोर से उठी। प्रदर्शनकारी न सिर्फ 1968 में मारे गए छात्रों को याद कर रहे थे, बल्कि गाजा में इजरायल के सैन्य अभियानों के खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहे थे। मार्च में फिलिस्तीनी झंडे और युद्धविराम के नारे प्रमुख थे। इधर 23 साल के छात्र एडगर लोपेज, जिन्होंने फिलिस्तीनी झंडा लहराया, ने कहा, "हम अपने इतिहास की पीड़ा को याद करते हैं, लेकिन गाजा में हो रही हिंसा (Gaza Solidarity Mexico) भी हमें दुख देती है। हम दुनिया भर के उन लोगों के साथ हैं जो अन्याय झेल रहे हैं।" यह मार्च (Mexico City Protests) ट्लाटेलोल्को प्लाजा से शुरू हुआ, जहां 1968 (1968 Tlatelolco Anniversary) में मैक्सिकन सेना ने सैन्यीकरण खत्म करने की मांग कर रहे छात्रों पर हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इस मार्च का इस्तेमाल मेक्सिको में लापता लोगों और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ भी आवाज उठाने के लिए होता है।