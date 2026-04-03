बहरीन की सेना ने 617 मिसाइलें और ड्रोन किए नष्ट, ईरान युद्ध के बीच खाड़ी देशों पर मंडराया बड़ा खतरा

Middle East Conflict: मध्य पूर्व में युद्ध के बादल अब और भी घने हो गए हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के बाद से इस पूरे क्षेत्र में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इस बीच, बहरीन की सेना ने एक बेहद चौंकाने वाला और अहम आंकड़ा जारी किया है। बहरीन के रक्षा बलों के अनुसार, उन्होंने 28 फरवरी से लेकर अब तक कुल 617 खतरनाक ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया है। यह आंकड़ा इस बात का साफ संकेत है कि यह महायुद्ध अब केवल ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आस-पास के खाड़ी देश भी इसकी पूरी तरह चपेट में आ चुके हैं।