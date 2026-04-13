Middle East Crisis: दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की लगातार बमबारी, कई शहरों को बनाया निशाना

हालिया हमलों में दक्षिणी लेबनान के प्रमुख शहर नबातिएह अल-फौका पर इजरायली वायुसेना ने बड़ा हवाई हमला किया है। यह क्षेत्र रणनीतिक और भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे ठीक पहले, इजरायली बलों ने दक्षिणी लेबनान के ही अल-अब्बासियेह कस्बे और बिन्त जेबिल शहर पर भी भारी बमबारी की थी। बिन्त जेबिल ऐतिहासिक रूप से एक संवेदनशील इलाका रहा है। इन हमलों में बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों से इलाके में संचार और परिवहन व्यवस्था भी बाधित हुई है।