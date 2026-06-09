UN Chief Warning: पश्चिम एशिया में छिड़ेगी बड़ी जंग ? संयुक्त राष्ट्र ने जताई गहरी चिंता

Geopolitics: पश्चिम एशिया में लगातार सुलग रही युद्ध की आग ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ईरान, इजराइल और गाजा के बीच बढ़ते जा रहे तनाव पर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सख्त और गंभीर रुख अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी जुझारू पक्षों से तुरंत युद्ध रोकने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा है कि इस अशांत क्षेत्र में कोई भी ऐसी कार्रवाई न की जाए, जिससे हालात काबू से बाहर हो जाएं।