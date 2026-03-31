US-Israel-Iran: इजरायल का ईरान पर जबरदस्त हमला, तेहरान के कुछ इलाकों की बिजली गुल

इसी बीच, दक्षिणी लेबनान में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने जानकारी दी है कि वहां चल रहे एक सैन्य अभियान के दौरान चार इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। मृत सैनिकों में कैप्टन नोआम मैडमोनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस के नाम शामिल हैं, जबकि एक सैनिक का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सेना ने बताया कि सभी प्रभावित सैनिकों के परिवारों को इस घटना की सूचना दे दी गई है।