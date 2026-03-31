US-Israel-Iran: इजरायल का ईरान पर जबरदस्त हमला, तेहरान के कुछ इलाकों की बिजली गुल

An Iranian asset prior to being bombed by the US (Photo/CENTCOM)
Middle East tension: मध्य-पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, वहीं ईरान भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने ईरान पर एक और बड़ा हमला किया। इस दौरान इजरायल ने ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखी।
इजरायल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि आईडीएफ ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। पोस्ट के अनुसार, तेहरान में हमलों की एक और लहर पूरी कर ली गई है और राजधानी के केंद्र में स्थित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।
दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की सीमाओं के बाहर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने और प्रभावी शक्ति प्रदर्शन की क्षमता को खत्म करने के प्रयास जारी रखे हुए है। इस बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है।
ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार को तेहरान के कई इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हमलों के चलते राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बताया गया है कि तेहरान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक विद्युत सब-स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई।
इसी बीच, दक्षिणी लेबनान में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने जानकारी दी है कि वहां चल रहे एक सैन्य अभियान के दौरान चार इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। मृत सैनिकों में कैप्टन नोआम मैडमोनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस के नाम शामिल हैं, जबकि एक सैनिक का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सेना ने बताया कि सभी प्रभावित सैनिकों के परिवारों को इस घटना की सूचना दे दी गई है।
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