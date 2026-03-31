31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel-Iran: इजरायल का ईरान पर जबरदस्त हमला, तेहरान के कुछ इलाकों की बिजली गुल

US-Israel-Iran conflict: इजरायल ने ईरान के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना, तेहरान में विस्फोट और बिजली बाधित, वहीं लेबनान में इजरायली सैनिकों की मौत से हालात और गंभीर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 31, 2026

Iranian asset

An Iranian asset prior to being bombed by the US (Photo/CENTCOM)

Middle East tension: मध्य-पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, वहीं ईरान भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को इजरायल रक्षा बलों (IDF) ने ईरान पर एक और बड़ा हमला किया। इस दौरान इजरायल ने ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखी।

इजरायल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया कि आईडीएफ ईरानी शासन के बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। पोस्ट के अनुसार, तेहरान में हमलों की एक और लहर पूरी कर ली गई है और राजधानी के केंद्र में स्थित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि आगे की जानकारी जल्द साझा की जाएगी।

दूसरी ओर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की सीमाओं के बाहर उसकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने और प्रभावी शक्ति प्रदर्शन की क्षमता को खत्म करने के प्रयास जारी रखे हुए है। इस बयान से स्पष्ट है कि अमेरिका भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल है।

तेहरान के कुछ हिस्सों की बिजली गुल

ईरान की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार को तेहरान के कई इलाकों में जोरदार विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। हमलों के चलते राजधानी के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बताया गया है कि तेहरान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक विद्युत सब-स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई।

लेबनान में चार इजरायली सैनिकों की मौत

इसी बीच, दक्षिणी लेबनान में भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने जानकारी दी है कि वहां चल रहे एक सैन्य अभियान के दौरान चार इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। मृत सैनिकों में कैप्टन नोआम मैडमोनी, स्टाफ सार्जेंट बेन कोहेन और स्टाफ सार्जेंट मैक्सिम एंटिस के नाम शामिल हैं, जबकि एक सैनिक का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सेना ने बताया कि सभी प्रभावित सैनिकों के परिवारों को इस घटना की सूचना दे दी गई है।

ये भी पढ़ें

US-Israel-Iran War: ईरान नहीं हुआ कमजोर? अमेरिका पर खाड़ी देशों की ओर से जंग जारी रखने का दबाव
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

31 Mar 2026 01:09 pm

Published on:

31 Mar 2026 01:04 pm

Hindi News / World / US-Israel-Iran: इजरायल का ईरान पर जबरदस्त हमला, तेहरान के कुछ इलाकों की बिजली गुल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पति ने पत्नी को 120 लोगों को बेचा, यौन संबंध के लिए किया मजबूर, स्वीडन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

विदेश

ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का हमला, इस्फ़हान पर बरसाए 1,000 किलोग्राम बंकर बस्टर बम

Iran's nuclear site in Isfahan
विदेश

‘उनका तेल छीन लो’, 40 सालों से ईरानी तेल पर है ट्रंप की नजर, जंग के बीच सामने आया पुराना वीडियो

Donald Trump
विदेश

ईरान युद्ध में फंडिंग के लिए अमेरिकियों की सेहत से खिलवाड़? हेल्थकेयर बजट में कटौती चाहती है ट्रंप की पार्टी

Donald Trump
विदेश

US-Israel-Iran Conflict: ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाएगा, रियाल में देना होगा शुल्क

Strait of Hormuz Crisis
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.