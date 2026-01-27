27 जनवरी 2026,

मंगलवार

विदेश

अमेरिका में Free समोसा बांटकर सुर्खियों में आया Curry Corner, कौन है इस भारतीय रेस्टोरेंट का मालिक?

ICE raids Minneapolis protest: अमेरिका में ICE की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, एक भारतीय रेस्टोरेंट की जमकर तारीफ हो रही है। यह रेस्टोरेंट प्रदर्शनकारियों को मुफ्त समोसे बांट रहा है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 27, 2026

Curry Corner Minneapolis news

अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं। (PC: X/AI)

Indian Restaurant Curry Corner: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की इमीग्रेशन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। मिनीपोलिस में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं और सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) एजेंट्स जिस तरह से लोगों को पकड़ रहे हैं, उससे लोगों में गुस्सा है। इस बीच, एक भारतीय रेस्टोरेंट प्रदर्शनकारियों को मुफ्त समोसे बांट रहा है, ताकि भूख उनकी लड़ाई में बाधा न बने। करी कॉर्नर (Curry Corner) नामक रेस्टोरेंट के कर्मचारी भीड़ में पहुंचकर लोगों को मुफ्त समोसे ऑफर कर रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मालूम हो कि ICE एजेंट की गोली से बीते दिनों मौत की खबर भी सामने आई थी, इसके बाद से स्थानीय नागरिक गुस्साये हुए हैं।

Trump के खिलाफ गुस्सा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर दिसंबर 2025 में ऑपरेशन मेट्रो सर्ज शुरू हुआ था। इसके तहत, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के हजारों हथियारबंद, नकाबपोश जवान मिनेसोटा में तैनात हैं। ट्रंप के इस अभियान का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों को पकड़कर उनके मूल देश भेजना है। हालांकि, ICE एजेंट्स द्वारा जिस तरह कार्रवाई के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ रहा है। इस साल की शुरुआत में ICE एजेंट द्वारा महिला की गोली मारकर हत्या के बाद से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मिनेसोटा के शहर मिनीपोलिस में विरोध स्वरूप दुकानें भी बंद रखी गई हैं।

जमकर हो रही तारीफ

मिनीपोलिस स्थित भारतीय रेस्टोरेंट करी कॉर्नर भी बंद है, लेकिन बंद शटर के पीछे रोज समोसे बनाए जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों में बांटे जा रहे हैं। इस छोटे से रेस्टोरेंट ने पिछले हफ्ते यह ऐलान किया था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए रेस्टोरेंट को अनिश्चित काल के लिए बंद किया जा रहा है। इलाके के दूसरे प्रतिष्ठान भी विरोध स्वरूप बंद रखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों की इस लड़ाई में भूख बाधा न बने, इसलिए करी कॉर्नर द्वारा मुफ्त समोसे बांटे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रेस्टोरेंट कर्मी को समोसे बांटते देखा जा सकता है। इस मुश्किल घड़ी में प्रदर्शनकारियों का साथ देने के लिए रेस्टोरेंट की जमकर तारीफ हो रही है।

रेस्टोरेंट बंद, समर्थन जारी

करी कॉर्नर ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा - रेस्टोरेंट भले ही बंद है, लेकिन अपने समुदाय को हमारा समर्थन जारी है। आज, हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए करी कॉर्नर को डाउनटाउन मिनियापोलिस ले गए हैं। हम प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में गर्मागर्म समोसे और खाना दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हालांकि, तालाबंदी के चलते रेस्टोरेंट के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। उसने कर्मचारियों की सैलरी आदि के लिए पैसा जुटाने के लिए GoFundMe अभियान की शुरुआत की है और अब तक करीब 25,000 डॉलर जुटा लिए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में ICE एजेंट्स की कार्रवाई को लेकर भारी गुस्सा है। जनवरी में ही अधिकारियों की गोली से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है।

कौन हैं Curry Corner का मालिक?

करी कॉर्नर एक छोटा का फैमिली रेस्टोरेंट है, जो स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। मिल सिटी टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस रेस्टोरेंट के मालिक मालिक कुलजीत सिंह, सुखदीप बाथ और पिंडा सिंह (Kuljit Singh, Sukhdeep Baath and Pinda Singh) हैं। करी कॉर्नर में सभी तरह का इंडियन फूड सर्व किया जाता है। खासकर, पंजाबी खाने की डिमांड काफी ज्यादा रहती है। सिंह ब्रदर्स का कहना है कि हम अपनी फैमिली रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं, जो आज भी हमारे घर पंजाब में लजीज खान पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।

Updated on:

27 Jan 2026 11:24 am

Published on:

27 Jan 2026 11:20 am

अमेरिका में Free समोसा बांटकर सुर्खियों में आया Curry Corner, कौन है इस भारतीय रेस्टोरेंट का मालिक?

