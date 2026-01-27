अमेरिका में Free समोसा बांटकर सुर्खियों में आया Curry Corner, कौन है इस भारतीय रेस्टोरेंट का मालिक?

करी कॉर्नर ने हाल ही में एक पोस्ट में कहा - रेस्टोरेंट भले ही बंद है, लेकिन अपने समुदाय को हमारा समर्थन जारी है। आज, हम अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए करी कॉर्नर को डाउनटाउन मिनियापोलिस ले गए हैं। हम प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में गर्मागर्म समोसे और खाना दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। हालांकि, तालाबंदी के चलते रेस्टोरेंट के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। उसने कर्मचारियों की सैलरी आदि के लिए पैसा जुटाने के लिए GoFundMe अभियान की शुरुआत की है और अब तक करीब 25,000 डॉलर जुटा लिए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में ICE एजेंट्स की कार्रवाई को लेकर भारी गुस्सा है। जनवरी में ही अधिकारियों की गोली से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है।