अमेरिकी चर्च में गोलीबारी करने वाली हमलावर ने गन पर लिखी थी भारत के खिलाफ यह बात…

मिनियापोलिस के चर्च में गोलीबारी से हड़कंप मचाने वाली हमलावर की गन पर कई नफरत भरे संदेश लिखे थे। इनमें भारत और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ संदेश भी शामिल हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 28, 2025

Messages on shooter's guns
Messages on shooter's guns (Photo - Patrika Graphics)

अमेरिका (United States Of America) के मिनेसोटा (Minnesota) राज्य के मिनियापोलिस (Minneapolis) शहर में बुधवार को एक चर्च में गोलीबारी का मामला सामने आया है। यह गोलीबारी उस समय हुई जब चर्च में एक स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद थे। इस हमले को रॉबिन वेस्टमैन नाम की एक ट्रांसजेंडर ने अंजाम दिया। चर्च में जब स्कूली स्टूडेंट्स प्रार्थना कर रहे थे, तभी रॉबिन ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी, जिससे हाहाकार मच गया था। इस गोलीबारी में रॉबिन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रॉबिन ने जहाँ आत्महत्या कर ली, तो गोलीबारी का शिकार हुए अन्य दो पीड़ित 8 और 10 साल के बच्चे थे। इस हमले में 14 बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए।

गन पर लिखे थे नफरत भरे संदेश

रॉबिन की गन पर नफरत भरे संदेश लिखे थे। इन संदेशों में 'न्यूक इंडिया' (भारत पर परमाणु बम दाग दो), 'किल ट्रंप नाउ' (ट्रंप को अभी मार दो), 'किल योरसेल्फ' (खुद को मार दो) जैसे संदेश लिखे थे। इसके अलावा रॉबिन ने लैटिनो, अफ्रीकी अमेरिकियों, यहूदियों और इज़रायल के खिलाफ भी नफरत भरे संदेश अपनी गन पर लिखे थे। बुधवार को हमले से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इन सभी संदेशों को दिखाया था।

घरेलू आतंकवाद और कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ नफरत का मामला

एफबीआई (FBI) के डायरेक्टर काश पटेल (Kash Patel) ने बताया कि इस मामले की जांच घरेलू आतंकवाद और कैथोलिक ईसाइयों के खिलाफ नफरत वाले मामले के रूप में की जाएगी। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर रॉबिन का पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसने कुछ समय पहले ही बंदूकें खरीदी थीं।

गन वॉयलेंस

world news

World News in Hindi

28 Aug 2025

28 Aug 2025 12:05 pm

28 Aug 2025

28 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / World / अमेरिकी चर्च में गोलीबारी करने वाली हमलावर ने गन पर लिखी थी भारत के खिलाफ यह बात…

