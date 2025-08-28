अमेरिकी चर्च में गोलीबारी करने वाली हमलावर ने गन पर लिखी थी भारत के खिलाफ यह बात…

अमेरिका (United States Of America) के मिनेसोटा (Minnesota) राज्य के मिनियापोलिस (Minneapolis) शहर में बुधवार को एक चर्च में गोलीबारी का मामला सामने आया है। यह गोलीबारी उस समय हुई जब चर्च में एक स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद थे। इस हमले को रॉबिन वेस्टमैन नाम की एक ट्रांसजेंडर ने अंजाम दिया। चर्च में जब स्कूली स्टूडेंट्स प्रार्थना कर रहे थे, तभी रॉबिन ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी, जिससे हाहाकार मच गया था। इस गोलीबारी में रॉबिन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रॉबिन ने जहाँ आत्महत्या कर ली, तो गोलीबारी का शिकार हुए अन्य दो पीड़ित 8 और 10 साल के बच्चे थे। इस हमले में 14 बच्चों समेत 17 लोग घायल हो गए।