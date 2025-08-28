ट्रंप अब ज़ेलेन्स्की से हुए नाराज़, कहा – “युद्ध रोकने के लिए अगर नहीं माना यूक्रेन तो…”

अभी तक रूस को धमकी देने वाले ट्रंप के सुर अब फिर से बदल गए हैं। पुतिन से मुलाकात के बावजूद वह इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहे हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। रूसी राष्ट्रपति के इस रुख को देखते हुए अब ट्रंप ज़ेलेन्स्की से नाराज़ हो गए हैं। ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बेहद ही गंभीर है और हर दिन कई लोग इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर यूक्रेनी युवा हैं। अगर लोगों की जान बचानी है तो मुझे यूक्रेन और प्रतिबंध लगाने होंगे। अगर यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं माना, तो मैं उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा।"