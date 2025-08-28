Patrika LogoSwitch to English

ट्रंप अब ज़ेलेन्स्की से हुए नाराज़, कहा – “युद्ध रोकने के लिए अगर नहीं माना यूक्रेन तो…”

Russia-Ukraine War: डोनाल्ड ट्रंप अब वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की से भी नाराज़ हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को ही चेतावनी दे दी है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 28, 2025

Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump
Volodymyr Zelenskyy and Donald Trump (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पिछले 42 महीने से चल रहा है और फिलहाल इसके खत्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध के विषय में अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुर अक्सर ही बदलते रहते हैं। कभी वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर भड़क उठते हैं, तो कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से नाराज़ हो जाते हैं। अभी तक ट्रंप इस युद्ध को खत्म नहीं करा पाए हैं, जबकि वह ऐसा करने का काफी समय से दावा कर रहे हैं। अब ट्रंप एक बार फिर ज़ेलेन्स्की से नाराज़ हो गए हैं।

"युद्ध रोकने के लिए अगर नहीं माना यूक्रेन तो…"

अभी तक रूस को धमकी देने वाले ट्रंप के सुर अब फिर से बदल गए हैं। पुतिन से मुलाकात के बावजूद वह इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहे हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। रूसी राष्ट्रपति के इस रुख को देखते हुए अब ट्रंप ज़ेलेन्स्की से नाराज़ हो गए हैं। ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बेहद ही गंभीर है और हर दिन कई लोग इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर यूक्रेनी युवा हैं। अगर लोगों की जान बचानी है तो मुझे यूक्रेन और प्रतिबंध लगाने होंगे। अगर यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं माना, तो मैं उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा।"

ये भी पढ़ें

ट्रंप टैरिफ पर पूर्व भारतीय विदेश सचिव का बयान, “भारत-अमेरिका में जल्द ही होगा…”
विदेश
Harsh Vardhan Shringla

रूस को भी ट्रंप दे चुके हैं आर्थिक युद्ध की चेतावनी

इससे पहले ट्रंप, रूस को भी आर्थिक युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप इन प्रतिबंधों और टैरिफों को आर्थिक युद्ध की तरह इस्तेमाल करते हुए रूस और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि इस आर्थिक युद्ध से रूस और यूक्रेन, दोनों को ही काफी नुकसान होगा और उनके पास युद्ध को खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।

ये भी पढ़ें

भारत पर डबल हुआ टैरिफ, पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाकर किया साफ – “हम नहीं झुकेंगे”
विदेश
India-US Trade

डोनाल्ड ट्रम्प

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Published on:

28 Aug 2025 10:17 am

Hindi News / World / ट्रंप अब ज़ेलेन्स्की से हुए नाराज़, कहा – “युद्ध रोकने के लिए अगर नहीं माना यूक्रेन तो…”

