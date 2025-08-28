ट्रंप अब ज़ेलेन्स्की से हुए नाराज़, कहा – “युद्ध रोकने के लिए अगर नहीं माना यूक्रेन तो…”

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पिछले 42 महीने से चल रहा है और फिलहाल इसके खत्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस युद्ध के विषय में अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुर अक्सर ही बदलते रहते हैं। कभी वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) पर भड़क उठते हैं, तो कभी यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से नाराज़ हो जाते हैं। अभी तक ट्रंप इस युद्ध को खत्म नहीं करा पाए हैं, जबकि वह ऐसा करने का काफी समय से दावा कर रहे हैं। अब ट्रंप एक बार फिर ज़ेलेन्स्की से नाराज़ हो गए हैं।
अभी तक रूस को धमकी देने वाले ट्रंप के सुर अब फिर से बदल गए हैं। पुतिन से मुलाकात के बावजूद वह इस युद्ध में पीछे नहीं हट रहे हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमले कर रही है। रूसी राष्ट्रपति के इस रुख को देखते हुए अब ट्रंप ज़ेलेन्स्की से नाराज़ हो गए हैं। ट्रंप ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, "रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बेहद ही गंभीर है और हर दिन कई लोग इस युद्ध की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। इनमें ज़्यादातर यूक्रेनी युवा हैं। अगर लोगों की जान बचानी है तो मुझे यूक्रेन और प्रतिबंध लगाने होंगे। अगर यूक्रेन इस युद्ध को रोकने के लिए नहीं माना, तो मैं उन पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा।"
इससे पहले ट्रंप, रूस को भी आर्थिक युद्ध की चेतावनी दे चुके हैं। ट्रंप इन प्रतिबंधों और टैरिफों को आर्थिक युद्ध की तरह इस्तेमाल करते हुए रूस और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं। ट्रंप का मानना है कि इस आर्थिक युद्ध से रूस और यूक्रेन, दोनों को ही काफी नुकसान होगा और उनके पास युद्ध को खत्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा।