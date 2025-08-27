भारत पर डबल हुआ टैरिफ, पीएम मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाकर किया साफ – “हम नहीं झुकेंगे”

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के टैरिफ का ग्रहण लग चुका है। ट्रंप ने पहले भारत पर 25% बेस टैरिफ की घोषणा की और बाद में रूस से तेल खरीदने के लिए 25% अतिरिक्त की भी घोषणा की। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इस वजह से लगाया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर के लिए ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। भारत पर 25% बेस टैरिफ पहले ही लागू हो गया था और आज वो डबल हो गया है।