अमेरिका में सनसनीखेज हमला: महिला सांसद और उनके पति की गोली मार कर हत्या, पुलिस की वर्दी में आया था हमलावर

Minnesota Lawmakers Shot in Targeted Attack: अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक राजनी​तिक हिंसा (US political violence) की खबर सामने आई है। यहां दो स्टेट लॉमेकर्स (जनप्रतिनिधियों) पर उनके घर में घुस कर हत्या (Minnesota lawmakers shot) कर दी गई, हमले में महिला स्टेट रिप्रजेंटेटिव मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति की मौत (Minnesota Lawmakers Shot in Targeted Attack) हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद स्टेट सीनेटर जॉन हॉफमैन गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने इस हमले को एक सुनियोजित और टारगेटेड अटैक (Targeted attack USA) बताया है। जानकारी मिली है कि उसकी जिसमें अन्य नेताओं को भी निशाना बनाने की योजना थी।