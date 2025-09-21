इजराइल ने गाजा में 100 ठिकानों पर बोला हमला, 34 लोगों की मौत; मलबे में तब्दील हुआ शहर

हमास के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गाजा के कई जगहों पर इजराइली हमलों तबाही मचाई है। इस हमले में फील्ड कमांडरों सहित कई हमास कार्यकर्ता भी मारे गए हैं।