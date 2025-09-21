इजराइल ने गाजा में 100 ठिकानों पर बोला हमला, 34 लोगों की मौत; मलबे में तब्दील हुआ शहर

इजराइल ने गाजा पट्टी में लगभग 100 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। जिसके बाद पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया है। इजराइली हमले के बाद गाजा पट्टी में 34 लोगों की जान चली गई है।
बताया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा में सुरंग, हथियार डिपो, सक्रिय सेल और आतंकवादी समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
हमास के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान गाजा के कई जगहों पर इजराइली हमलों तबाही मचाई है। इस हमले में फील्ड कमांडरों सहित कई हमास कार्यकर्ता भी मारे गए हैं।
खबर पर अपडेट जारी है…