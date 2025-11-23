पाकिस्तान के वैज्ञानिक का पर्दाफाश: CIA ने कैसे तोड़ा नेटवर्क, मुशर्रफ का गुस्सा और लॉलर की जासूसी

Musharraf AQ Khan Reaction: वॉशिंगटन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। CIA के पूर्व गुप्त ऑपरेशंस एक्सपर्ट जेम्स लॉलर (CIA James Lawler Interview) ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि उन्हें पाकिस्तान के परमाणु जनक अब्दुल कादिर खान के ग्लोबल तस्करी रिंग के बारे में पता चल गया था, जिसे नेस्तनाबूद करने का टर्निंग पॉइंट तब सामने आया, जब यूएस गुप्तचर एजेंसी ने पा​​किस्तान के नेताओं को खान की हरकत से जुड़े पक्के सुबूत थमाए। इन मिशंस को खुद लीड करने वाले लॉलर ने कहा कि सीआई चीफ जॉर्ज टेनेट ने मुशर्रफ से साफ कहा था (Musharraf AQ Khan Reaction)– "खान लीबिया और शायद दूसरे देशों को पाक के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक कर रहा है।" यह सुनते ही मुशर्रफ का गुस्सा उबल पड़ा था।