भारत के पड़ोसी देश में यूनिवर्सिटी से 4 छात्रों का रहस्यमयी अपहरण, क्या सरकार है जिम्मेदार ?

Baloch Student Abduction: पाकिस्तान के हैदराबाद शहर में एक गंभीर घटना सामने आई है। सिंध कृषि विश्वविद्यालय के छात्रावास से चार बलूच छात्रों का अचानक अपहरण (Baloch student abduction) हो गया है। ये छात्र हाल ही में टांडो जाम स्थित कृषि विभाग की पढ़ाई के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार को पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने अचानक विश्वविद्यालय के छात्रावास में घुसकर चार बलूच छात्रों को जबरन (University student disappearance) उठा लिया। छात्रों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है और उन्हें कहां रखा गया है, ये पूरी तरह से अज्ञात (Forced disappearance Pakistan) है। अपहरण किए गए छात्रों की पहचान इमरान, आफताब, मेहरुल्लाह और शोएब के रूप में हुई है। ये सभी बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। इमरान, आफताब और मेहरुल्लाह खुजदार जिले के रहने वाले हैं, जबकि शोएब सुरब का निवासी है। उनके परिवारों को भी अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली है।