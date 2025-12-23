Nadia Marcinko: जेफरी एपस्टीन केस की रहस्यमयी ‘ग्लोबल गर्ल’ आज भी गायब, क्या वो जिंदा हैं ?

जेफरी एपस्टीन और नादिया मार्सिंको । ( फोटो: AI Genrated)
Nadia Marcinko: जेफरी एपस्टीन के घिनौने यौन शोषण मामले में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन नादिया मार्किंको (जिन्हें पहले नाडा मार्सिंकोवा या Nada Marcinkova के नाम से जाना जाता था) सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं। यह स्लोवाकिया की रहने वाली पायलट और मॉडल 2024 की शुरुआत से सार्वजनिक रूप से गायब बताई जाती हैं। एपस्टीन फाइलों के नए बैच जारी होने के बाद उनके ठिकाने को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। नादिया मार्किंको (Nadia Marcinko) एक प्रमाणित कमर्शियल पायलट हैं, जो एविएशन कंपनी अवीलूप (Aviloop) की सीईओ भी रह चुकी हैं। बताया जाता है कि वह कम उम्र में ही जेफरी एपस्टीन (Jeffrey Epstein) के संपर्क में आईं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एपस्टीन उन्हें यूरोप से अमेरिका लाया और शुरू में उनकी "यौन दासी" के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में वह उनकी करीबी सहयोगी बन गईं और "लोलिता एक्सप्रेस" (एपस्टीन का प्राइवेट जेट) पर अक्सर यात्रा करती थीं।
पीड़ितों के बयानों के अनुसार, नादिया पर एपस्टीन के साथ मिल कर नाबालिग लड़कियों के शोषण में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। पाम बीच पुलिस की पुरानी रिपोर्ट में कई पीड़ितों ने कहा कि नादिया ने उनके साथ यौन संबंध बनाने में हिस्सा लिया, कभी-कभी एपस्टीन के निर्देश पर। एक पीड़िता ने दावा किया कि उन्हें नादिया के साथ संबंध बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे, जबकि एपस्टीन देखता रहता था।
कई स्रोतों का कहना है कि नादिया खुद एपस्टीन की शुरुआती पीड़िताओं में से एक थीं। एपस्टीन ने कथित तौर पर उन्हें "खरीदा" था और "यूगोस्लावियाई यौन दासी" कहा था। लेकिन समय के साथ वह उनकी सहायक और पायलट बन गईं। उनके वकीलों ने दावा किया कि वह भी पीड़िता हैं और ट्रॉमा से गुजर रही हैं।
एपस्टीन के साथ 2008 में हुए विवादास्पद समझौते में नादिया सहित कुछ अन्य लोगों को अभियोजन से छूट मिल गई थी। यही वजह है कि गंभीर आरोपों के बावजूद उन पर कभी आपराधिक केस नहीं चला।
जनवरी 2024 में न्यूयॉर्क कोर्ट ने एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों का बड़ा बैच जारी किया। उसके ठीक बाद नादिया अपने न्यूयॉर्क स्थित अपार्टमेंट (अपर ईस्ट साइड) से गायब हो गईं। पड़ोसियों और मीडिया ने बताया कि उन्हें उसके बाद कभी नहीं देखा गया। कई बड़े मीडिया हाउस (जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिपेंडेंट व न्यूयॉर्क पोस्ट) ने उन्हें "मिसिंग" बताया है।
हालांकि, हाल की कुछ ओएसआईएनटी (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) जांचों में दावा किया गया है कि वह जीवित हैं और अमेरिका में ही हैं। एक X यूजर (Aidan Raney) ने ईमेल और ईबे अकाउंट के जरिए उनका पता लगाने का दावा किया है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वह मैनहट्टन और न्यू जर्सी (जैसे Wyckoff) के बीच समय बिताती हैं। लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और ज्यादातर स्रोत अभी भी उन्हें 2024 से गायब ही मानते हैं।
नादिया मार्किंको का केस एपस्टीन स्कैंडल का एक अनसुलझा पहलू बना हुआ है। वह पीड़िता थीं या सहयोगी, यह बहस जारी है। उनकी गुमनामी ने साजिश की थ्योरी को और हवा दी है। आखिर सच क्या है—क्या वह छिप रही हैं, या कोई बड़ा राज छिपा है? समय ही बताएगा। बहरहाल, यह केस बेहद परेशान करने वाला है। एपस्टीन जैसे अपराधी के नेटवर्क में शामिल लोग आज भी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन न्याय की कमी दुखद है।
