धरती के पास अब दो ‘चांद’? नासा की नई खोज

कई लोग इसे धरती का दूसरा चांद भी बता रहे हैं। हालांकि यह वास्तविक चांद नहीं है और इसी वजह से इसे 'क्वासी-मून' कहा जा रहा है। ‘क्वासी मून’ उन खगोलीय पिंडों को कहा जाता है जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए धरती के करीब बने रहते हैं, जिससे वो उपग्रह जैसे दिखते हैं। 2025 PN7, धरती के गुरुत्वाकर्षण से हल्के रूप में बंधा है, पर यह उसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह सूर्य की परिक्रमा करते समय आकाश में 8 आकार का मार्ग बनाता प्रतीत होता है।