जमीन के नीचे मिला कुछ ऐसा, एक ही झटके में 3 गुना बढ़ गए प्रॉपर्टी के दाम

संपत्ति की कीमतों में आए इस उछाल की वजह है प्राकृतिक गैस का भंडार। दरअसल, एक साइज़्मिक सर्वे (seismic surveys) में यह बात सामने आई है कि सेल्बी के हेमलॉक ड्राइव के 120 घरों के नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके बाद से एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी के प्रतिनिधि लगातार यहां रहने वालों से संपर्क कर रहे हैं। कंपनी चाहती है कि रहवासी अपने घर से बेच दें, इसके लिए तीन गुना अधिक दाम का ऑफर भी दिया गया है।