जमीन के नीचे मिला कुछ ऐसा, एक ही झटके में 3 गुना बढ़ गए प्रॉपर्टी के दाम

आप एक दिन नींद से उठें और पाएं कि जिस घर में आप रह रहे हैं, उसकी कीमत सीधे तीन गुना बढ़ गई है। खरीदार आपके दरवाजे पर चेक लेकर खड़ा है, तो आप क्या करेंगे? ब्रिटेन स्थित एक शहर के निवासी भी इन दिनों इसी काशमश से गुजर रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी उनका घर खरीदना चाहती है, वो भी वर्तमान कीमत से तीन गुना ज्यादा पर।
संपत्ति की कीमतों में आए इस उछाल की वजह है प्राकृतिक गैस का भंडार। दरअसल, एक साइज़्मिक सर्वे (seismic surveys) में यह बात सामने आई है कि सेल्बी के हेमलॉक ड्राइव के 120 घरों के नीचे प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके बाद से एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी के प्रतिनिधि लगातार यहां रहने वालों से संपर्क कर रहे हैं। कंपनी चाहती है कि रहवासी अपने घर से बेच दें, इसके लिए तीन गुना अधिक दाम का ऑफर भी दिया गया है।
कंपनी के इस प्रस्ताव से कुछ लोग खुश हैं, जबकि कुछ इसे मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वह किसी भी कीमत में अपना घर नहीं बेचना चाहते। 1990 के दशक में यह कॉलोनी तैयार हुई थी। इसमें से कुछ घरों के नीचे अब प्राकृतिक गैस भंडार का पता चला है। हालिया सर्वे से पहले तक लोगों को पता ही नहीं था कि वे गैस के भंडार के ऊपर रह रहे हैं।
कंपनी की तरफ से स्वैच्छिक संपत्ति अधिग्रहण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कंपनी के प्रतिनिधि हर रोज यहां आते हैं और लोगों को अपना घर बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही उसने पुनर्वास में मदद का वादा भी किया है। कंपनी की चाहत है कि जितने भी घरों के नीचे गैस के भंडार का पता चला है, सभी उसे मिल जाएं। इसलिए वह स्थानीय निवासियों को लुभाने की हर संभव कोशिश में लगी है।
कंपनी का लुभावना ऑफर राहवासियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कैलकुलेशन करने में लगे हैं कि सब मिलाकर उन्हें कुल कितना फायदा होगा। वह विशेषज्ञों की सलाह भी ले रहे हैं कि घर बेचने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। Reteuro यूके की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ निवासियों ने कंपनी का ऑफर स्वीकार लिया है। जबकि कुछ अभी भी विचार-विमर्श कर रहे हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी हैं, जो अपना घर बेचने को तैयार नहीं।
