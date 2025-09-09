नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार पर बढ़ा खतरा, ओली कैबिनेट के दो और मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

नेपाल में इस समय सोशल मीडिया बैन के विरोध में भारी प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश की GenZ आबादी सड़कों पर उतर आई जिससे देश में कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में लगभग 20 लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। इस घटना के चलते सोमवार को देश के गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आज, मंगलवार को पीएम के.पी. शर्मा ओली के कैबिनेट से दो और मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद देश की सरकार पर खतरा बढ़ गया है।