नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार पर बढ़ा खतरा, ओली कैबिनेट के दो और मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

Nepal GenZ Protest: नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच देश के स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 09, 2025

Nepal GenZ Protest
नेपाल विरोध प्रदर्शन (फोटो- एएनआई)

नेपाल में इस समय सोशल मीडिया बैन के विरोध में भारी प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश की GenZ आबादी सड़कों पर उतर आई जिससे देश में कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में लगभग 20 लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। इस घटना के चलते सोमवार को देश के गृहमंत्री रमेश लेखक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब आज, मंगलवार को पीएम के.पी. शर्मा ओली के कैबिनेट से दो और मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद देश की सरकार पर खतरा बढ़ गया है।

स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री ने दिया इस्तीफा

आज पीएम ओली के कैबिनेट से एक के बाद एक कृषि मंत्री राम नाथ अधिकारी और स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृषि और पशुधन विकास मंत्री ने अधिकारी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह राष्ट्र में राज्य प्रायोजित हिंसा से हो रहे दर्द को देखते हुए अपने पद पर बने नहीं रह सकते थे। इसी के साथ अधिकारी ने सरकार की नियंत्रणकारी नीति पर भी सवाल उठाए।

सरकार को हटाना पड़ा बैन

नेपाल में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और 20 मौतों के बाद सरकार को सोशल मीडिया पर बैन के फैसले को वापस लेना पड़ा। नेपाल में अब सभी सोशल मीडिया सर्विसेस फिर से बहाल करने की प्रोसेस शुरू कर दी गई है।

पीएम ओली की कम नहीं हो रही मुश्किलें

हालांकि अभी भी पीएम ओली की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उनसे इस्तीफ़ा देने की मांग उठाई जा रही है। इस बीच ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वह जल्द ही देश छोड़कर दुबई जा सकते हैं। हालांकि उनके दुबई जाने की खबरों पर फिलहाल कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। स्थिति को बिगड़ता देख नेपाल पीएम ओली ने शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

पीएम आवास के बाहर गोलीबारी

नेपाल में पीएम ओली के घर के बाहर चल रहे प्रदर्शन के दौरान स्थिति को बिगड़ता देख सुरक्षाबलों को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें दो प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं।


Updated on:

09 Sept 2025 12:41 pm

Published on:

09 Sept 2025 11:48 am

Hindi News / World / नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार पर बढ़ा खतरा, ओली कैबिनेट के दो और मंत्रियों ने दिया इस्तीफा

