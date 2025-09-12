Nepal GenZ Protest: जान बचाने जलते होटल की खिड़की से कूदी भारतीय महिला की मौत, परिवार ने सुनाई आपबीती

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुर हुए प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि इसने देश की सरकार को न सिर्फ अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया बल्कि सरकार को ही देश से हटा दिया। सरकार और देश के युवाओं के बीच शुरु हुए यह संघर्ष बहुत जल्द एक हिंसक प्रदर्शन में बदल गया था, जिसके चलते अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है। नेपाल आंदोलन में मारे गए इन लोगों में एक भारतीय महिला के मरने की भी खबर सामने आई है। इस महिला की पहचान राजेश गोला के रूप में की गई और यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी।