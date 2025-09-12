Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Nepal GenZ Protest: जान बचाने जलते होटल की खिड़की से कूदी भारतीय महिला की मौत, परिवार ने सुनाई आपबीती

नेपाल में विरोध प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला की मौत हो गई है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 12, 2025

Indian woman dies in nepal
नेपाल विरोध प्रदर्शन में भारतीय महिला की मौत (फोटो- एक्स पोस्ट स्क्रीनशॉट)

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुर हुए प्रदर्शन देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि इसने देश की सरकार को न सिर्फ अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर किया बल्कि सरकार को ही देश से हटा दिया। सरकार और देश के युवाओं के बीच शुरु हुए यह संघर्ष बहुत जल्द एक हिंसक प्रदर्शन में बदल गया था, जिसके चलते अब तक दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है। नेपाल आंदोलन में मारे गए इन लोगों में एक भारतीय महिला के मरने की भी खबर सामने आई है। इस महिला की पहचान राजेश गोला के रूप में की गई और यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी।

अपने पति के साथ नेपाल घूमने गई थी राजेश

9 सितंबर को हिंसक घटना में मारी गई महिला अपने पति रामवीर सिंह गोला के साथ नेपाल घूमने गई थी। अपनी यात्रा के दौरान वह काठमांडू के होटल हयात में ठहरे हुए थे, तभी अचानक यह प्रदर्शन शुरु हो गया। मंगलवार को दंगों के दौरान इस होटल में भी आग लगा दी गई। होटल में फंसे लोग खिड़कियों से कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। तभी सेना मौके पर पहुंची और उन्होंने होटल की खिड़कियों के नीचे गद्दे लगा दिए जिससे उन पर कूद कर लोग अपनी जान बचा सके।

ये भी पढ़ें

क्या खत्म हुआ नेपाल में संघर्ष! कल तक जिन सड़कों पर मचा रहे थे तांडव, आज उन्हीं की सफाई में जुटे Gen-Z
विदेश
Nepal Gen-Z cleaned roads

जान बचाने चौथी मंजिल से कूदे

राजेश और उनके पति रामवीर होटल के चौथे फ्लोर के कमरे पर थे और जान बचाने के लिए वह भी अन्य लोगों की तरह खिड़की से कूद गए। इस दौरान रामवीर को जहां हल्की चोटें आई वहीं उनकी पत्नी राजेश गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल हालत में राजेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजेश के बेटे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि, उनके माता पिता जलते होटल से भागने का प्रयास करते समय एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। अगर वह मेरे पिता के साथ होती तो वह आज जिंदा होती।

सड़क के रास्ते भारत आ रहा परिवार

राजेश के परिवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि, उनके शव को पिछले दो दिनों से अस्पताल में रखा गया है और अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। उनके बेटे ने कहा, हम दूतावास के लगातार संपर्क में हैं। हम अब सीमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सड़क के रास्ते भारत की यात्रा करेंगे। हमें उम्मीद है कि कल सुबह तक गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ गाजियाबाद में पड़ोसी और रिश्तेदार जमा हो गए है और नेपाल से राजेश के शव के आने का इंतजार कर रहे है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Sept 2025 05:12 pm

Published on:

12 Sept 2025 04:41 pm

Hindi News / World / Nepal GenZ Protest: जान बचाने जलते होटल की खिड़की से कूदी भारतीय महिला की मौत, परिवार ने सुनाई आपबीती

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.