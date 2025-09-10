Nepal GenZ Protest: विरोध प्रदर्शन की आग में झुलसा नेपाल, देखें दिल दहला देने वाली तस्वीरें

नेपाल में चल रहा विरोध प्रदर्शन इस समय दुनियाभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर सरकार की तरफ से लगाए गए बैन और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल में राजनीतिक भूचाल आ गया। दरअसल नेपाल सरकार ने 4 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, यूट्यूब, और एक्स (ट्विटर) समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म्स देश में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में पंजीकरण कराने में विफल रहे। हालांकि देश की जनता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सरकारी भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश माना। ऐसे में 8 सितंबर को 'हामी नेपाल' नाम के एक एनजीओ द्वारा विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई।