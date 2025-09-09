Nepal Protest: लोगों ने कहा- नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, हमारे बच्चों का जीवन अंधेरे में, जानिए हिंसा पर क्या बोले पीएम ओली ?

नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ओली ने कहा कि सरकार शुरुआत से ही युवाओं की मांगों को सुन रही थी और उनके प्रति कोई नकारात्मक रुख नहीं था, लेकिन प्रदर्शन में बाहरी तत्वों की घुसपैठ ने स्थिति को बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास था कि हमारे बेटे-बेटियां अपनी मांगें शांतिपूर्वक रखेंगे, लेकिन विभिन्न निहित स्वार्थी तत्वों की घुसपैठ के कारण एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार जेन-जेड पीढ़ी की ओर से उठाई गई मांगों के प्रति उदासीन नहीं थी। हम उनकी आवाज सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जांच समिति 15 दिनों के भीतर हिंसा और प्रदर्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।