नेपाल दोहरी मार में तबाह: एक ओर विद्रोह की आग, दूसरी ओर जापानी बुखार और डेंगू का कहर

Nepal Health and Political Crisis: नेपाल इन दिनों भीषण संकट से गुजर रहा है। हालिया राजनीतिक विद्रोह में दो दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी (Nepal Health and Political Crisis) है, जबकि सरकारी और निजी संपत्तियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। राजधानी काठमांडू से लेकर ग्रामीण इलाकों तक प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता ने देश को जकड़ रखा है, वहीं दूसरी ओर संक्रामक बीमारियाँ (Nepal health crisis 2025) तेजी से फैल रही हैं। नेपाल के 36 जिलों में जापानी इंसेफलाइटिस का संक्रमण (Japanese encephalitis Nepal)फैला है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी में अगर समय पर इलाज न हो तो हर तीसरा मरीज जान गंवा सकता है। जो बच जाते हैं, उनमें से अधिकतर को मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं।