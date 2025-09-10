Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

नेपाल दोहरी मार में तबाह: एक ओर विद्रोह की आग, दूसरी ओर जापानी बुखार और डेंगू का कहर

Nepal Health and Political Crisis: नेपाल इस समय एक साथ दो गंभीर संकटों से जूझ रहा है—एक ओर सड़कों पर उग्र विद्रोह और दूसरी ओर जापानी बुखार, हैजा, डेंगू और रेबीज जैसी बीमारियां फैल रही हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 10, 2025

नेपाल में हिंसा जारी है (Photo-IANS)

Nepal Health and Political Crisis: नेपाल इन दिनों भीषण संकट से गुजर रहा है। हालिया राजनीतिक विद्रोह में दो दर्जन से अधिक लोगों की जान जा चुकी (Nepal Health and Political Crisis) है, जबकि सरकारी और निजी संपत्तियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। राजधानी काठमांडू से लेकर ग्रामीण इलाकों तक प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता ने देश को जकड़ रखा है, वहीं दूसरी ओर संक्रामक बीमारियाँ (Nepal health crisis 2025) तेजी से फैल रही हैं। नेपाल के 36 जिलों में जापानी इंसेफलाइटिस का संक्रमण (Japanese encephalitis Nepal)फैला है। इस जानलेवा बीमारी से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि इस बीमारी में अगर समय पर इलाज न हो तो हर तीसरा मरीज जान गंवा सकता है। जो बच जाते हैं, उनमें से अधिकतर को मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं।

हैजा (कोलेरा) ने बढ़ाया डर

नेपाल के एक प्रमुख जिले में 850 से अधिक मरीज हैजा से पीड़ित होकर अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। दूषित पानी और खराब सफाई व्यवस्था इसका बड़ा कारण मानी जा रही है। राहत की बात यह है कि सरकार ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया है, लेकिन दवाओं और डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है।

ये भी पढ़ें

नेताओं की विदेश में ऐश, देश में जनता बेहाल: इस नेपाली लेखक ने पत्रिका को सीधे नेपाल से बताया काला सच
विदेश
GenZ Protest in Nepal

रेबीज का कहर और वैक्सीन की किल्लत

नेपाल में कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज भी चिंता का विषय बनी हुई है। लोगों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है।

डेंगू के मामले 3000 पार

बारिश के मौसम में डेंगू ने भी पांव पसार लिए हैं। अब तक करीब 3,000 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। कई अस्पतालों में बेड और प्लेटलेट्स की कमी देखी जा रही है।

लाइफ स्टाइल बीमारियाँ भी बन रहीं जानलेवा

संक्रमण के साथ-साथ डायबिटीज, हाई बीपी और तनाव जैसी बीमारियाँ भी तेजी से बढ़ रही हैं। खराब खानपान, बेरोजगारी और अव्यवस्थित जीवनशैली इसकी वजह है।

नेपाल को चाहिए स्थिरता और स्वास्थ्य सुरक्षा

बहरहाल राजनीतिक विद्रोह और संक्रमण की दोहरी मार ने नेपाल को एक गहरे संकट में डाल दिया है। सरकार को अब सिर्फ शांति बहाल करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य आपातकाल जैसे कदम उठाने की ज़रूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

health

health news

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

10 Sept 2025 05:09 pm

Published on:

10 Sept 2025 05:06 pm

Hindi News / World / नेपाल दोहरी मार में तबाह: एक ओर विद्रोह की आग, दूसरी ओर जापानी बुखार और डेंगू का कहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.