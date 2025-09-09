नेपाल में फिर उठी राजतंत्र की मांग: 17 साल में 14 सरकारों से नाराज़ जनता 15 वीं सरकार में अब राजा की वापसी चाहती है!

Nepal Monarchy Demand: नेपाल एक बार फिर बड़े राजनीतिक बदलाव (Nepal Political Crisis 2025) की ओर बढ़ रहा है। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई थी, तो लोगों को लोकतंत्र से काफी उम्मीदें थीं। लेकिन अब, 17 साल बाद, एक बार फिर सड़कों पर “राजा वापस लाओ” की मांग(Nepal Monarchy Demand) गूंज रही है। वे राजा ज्ञानेंद्र की वापसी (King Gyanendra Return) चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में जनता लोकतंत्र से निराश होकर फिर से राजतंत्र की ओर लौटना चाहती है? दरअसल नेपाल में 2008 के बाद लोकतंत्र की स्थापना तो हुई, लेकिन स्थिरता नहीं आई। इन 17 वर्षों में देश में 14 बार सरकारें बदल चुकी हैं। हर नई सरकार ने अलग वादे किए, लेकिन आम जनता की समस्याएं जस की तस रहीं — बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अराजकता। इस अस्थिरता ने जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या 239 साल पुरानी राजशाही ही बेहतर थी?