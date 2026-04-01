नेतन्याहू का ‘शांति’ कार्ड या अंतिम चेतावनी? लेबनान को सीधी बातचीत का न्योता; रख दी सबसे बड़ी शर्त

Netanyahu Lebanon Proposa: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का आह्वान किया, क्योंकि पश्चिम एशिया में शत्रुता को रोकने के लिए लागू दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा X पर जारी एक बयान के अनुसार, नेतन्याहू ने कहा कि यह निर्णय इजरायली सेना द्वारा देश पर लगातार किए जा रहे हमलों के बीच इजरायल के साथ बातचीत शुरू करने के लिए लेबनान के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद लिया गया है।