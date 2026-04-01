नेतन्याहू का ‘शांति’ कार्ड या अंतिम चेतावनी? लेबनान को सीधी बातचीत का न्योता; रख दी सबसे बड़ी शर्त

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
Netanyahu Lebanon Proposa: इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने का आह्वान किया, क्योंकि पश्चिम एशिया में शत्रुता को रोकने के लिए लागू दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते के बावजूद सीमा पर तनाव बना हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा X पर जारी एक बयान के अनुसार, नेतन्याहू ने कहा कि यह निर्णय इजरायली सेना द्वारा देश पर लगातार किए जा रहे हमलों के बीच इजरायल के साथ बातचीत शुरू करने के लिए लेबनान के बार-बार किए गए अनुरोधों के बाद लिया गया है।
बयान में कहा गया है, इजराइल के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए लेबनान के बार-बार किए गए अनुरोधों के मद्देनजर, मैंने कल सरकारी बैठक में लेबनान के साथ जल्द से जल्द सीधी बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित वार्ता में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण और इजरायल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
बयान में यह भी कहा गया कि इज़राइल लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा बेरूत को विसैन्यीकृत करने के आह्वान की सराहना करता है, जो दोनों पक्षों के बीच राजनयिक संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने कहा कि वार्ता का मुख्य उद्देश्य हिजबुल्लाह का निरस्त्रीकरण और इजरायल तथा लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करना होगा। इजरायल लेबनान के प्रधानमंत्री द्वारा आज बेरूत को सैन्य मुक्त करने के आह्वान की सराहना करता है।
अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने कहा कि देश में चल रही स्थिति का एकमात्र व्यवहार्य समाधान इजरायल के साथ युद्धविराम ही है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्धविराम का प्रस्ताव और इजरायल के साथ सीधी बातचीत शुरू हो चुकी है और अब तक इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा, लेबनान में मौजूदा स्थिति का एकमात्र समाधान इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम हासिल करना है।
हालांकि, वाशिंगटन और इज़राइल दोनों ने यह दावा किया है कि युद्धविराम लेबनान तक विस्तारित नहीं होता है, इस असहमति ने राजनयिक प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है और युद्धविराम के टूटने के जोखिम को बढ़ा दिया है। इससे पहले, नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की थी कि लेबनान भर में कई तीव्र और घातक हमलों के बाद, इजरायल हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को जारी रखेगा।
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