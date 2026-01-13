बड़ी कामयाबी: लंदन में डॉक्टरों ने हाइपोटोनी मरीजों में रोशनी लौटाने में सफलता, इंजेक्शन से नई उम्मीद जगाई

लंदन के मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसे अब तक असंभव माना जाता था। उन्होंने एक दुर्लभ नेत्र रोग हाइपोटोनी से पीड़ित लोगों की रोशनी लौटाने और अंधेपन को रोकने में सफलता पाई है। इस नई थेरेपी से इलाज किए गए आठ में से सात मरीजों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। इस इलाज से लाभ पाने वाली पहली मरीज हैं 47 साल की निकी गाइ। निकी कहती हैं कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख सकती हूं। वह जल्द ही ड्राइविंग कर सकेंगी। इससे पहले वह मैग्नीफाइंग ग्लास से पास की चीजें देखती थीं। अब तक इस थेरेपी से 35 मरीजों का इलाज किया जा चुका है।