अमेरिका का नया व्यापार आदेश: ट्रंप ने भारत समेत 95 देशों पर लगाए भारी टैरिफ, 7 अगस्त से होगा लागू

US Tariff on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार को एक नया कार्यकारी आदेश (Trump trade order) जारी किया है। इसमें 95 देशों और यूरोपीय संघ के खिलाफ आयात टैरिफ बढ़ा दिए गए हैं। ये नए शुल्क 7 अगस्त 2025 से लागू होंगे। भारत पर 25% टैरिफ(US India tariff) लगाया गया है, जो सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। व्हाइट हाउस ने भारत पर ये शुल्क लगाने के पीछे तीन बड़ी वजहें बताई हैं: गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं और व्यापार असंतुलन। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि भारत (US Tariff on India) अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में समान अवसर नहीं देता। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की ओर से बड़ी मात्रा में सस्ता रूसी तेल (India Russia oil) और हथियार खरीदना वॉशिंगटन को मंज़ूर नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह कदम रूस के यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को अप्रत्यक्ष समर्थन देता है।