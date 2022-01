NeoCov: ओमिक्रॉन के बाद सामने आया कोरोना का नया वैरिएंट 'नियोकोव' और भी खतरनाक

चीन के जिस वुहान शहर से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। वहीं के वैज्ञानिकों ने बड़ी चेतावनी जारी की है। दरअसल इन वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना का नया वैरिएंट ‘NeoCov’ ओमिक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। इस स्ट्रैन के चलते तीन में एक व्यक्ति की मौत हो सकती है।

कोरोना वायरस से जंग के बीच एक और बड़ा खतरा सामने आया है। दरअसल चीन के जिस वुहान शहर से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था। अब वहीं के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना का नया वैरिएंट नियोकोव काफी खतरनाक है। ये ओमीक्रॉन के मुकाबले ज्यादा जानलेवा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि दक्षिण अफ्रीका में मिले यह नया कोरोना वायरस बहुत ही ज्‍यादा संक्रामक है और इससे संक्रमित प्रत्‍येक 3 में से 1 मरीज की मौत हो सकती है। हालांकि इस बात राहत की बात यह है कि नया कोरोना वायरस अभी इंसानों में नहीं फैला है।

