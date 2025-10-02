Nigeria Boat Accident: नाइजर नदी में डूबने से 26 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा

Nigeria Boat Accident: दक्षिणी नाइजीरिया के कोगी राज्य में नाइजर नदी में एक नाव पलटने (Nigeria Boat Accident) से कम से कम 26 लोगों की जान चली गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब नाव व्यापारियों को लेकर इबाजी से एदो राज्य के इलुशी बाजार जा रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, नाव में सवार लोग स्थानीय व्यापारी थे, जो रोजमर्रा के कारोबार के लिए बाजार जा रहे थे। नदी की तेज धारा या ओवरलोडिंग के कारण नाव पलट (Niger River Capsize)गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती (Boat Safety Issues)है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता(Kogi Tragedy) हैं। बचाव अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन मुश्किल हालात राहत कार्यों में बाधा डाल रहे हैं।