Nigeria Boat Accident: नाइजर नदी में डूबने से 26 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा

Nigeria Boat Accident: नाइजीरिया के कोगी में नाइजर नदी में नाव पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई, कई लापता हैं। बचाव कार्य जारी है, लेकिन सुरक्षा नियमों की कमी ने त्रासदी को और गंभीर बनाया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 02, 2025

Nigeria Boat Accident

नाइजीरिया की नाइजर नदी में नाव दुर्घटना। (फोटो: एएनआई.)

Nigeria Boat Accident: दक्षिणी नाइजीरिया के कोगी राज्य में नाइजर नदी में एक नाव पलटने (Nigeria Boat Accident) से कम से कम 26 लोगों की जान चली गई। यह दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब नाव व्यापारियों को लेकर इबाजी से एदो राज्य के इलुशी बाजार जा रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार, नाव में सवार लोग स्थानीय व्यापारी थे, जो रोजमर्रा के कारोबार के लिए बाजार जा रहे थे। नदी की तेज धारा या ओवरलोडिंग के कारण नाव पलट (Niger River Capsize)गई। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती (Boat Safety Issues)है, क्योंकि कई लोग अब भी लापता(Kogi Tragedy) हैं। बचाव अभियान तेजी से चल रहा है, लेकिन मुश्किल हालात राहत कार्यों में बाधा डाल रहे हैं।

बार-बार हो रहे नाव हादसे

नाइजीरिया में नदियों पर नाव यात्रा आम है, लेकिन सुरक्षा मानकों की कमी और पुरानी नावों का इस्तेमाल बार-बार ऐसी त्रासदियों को जन्म देता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नाव में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे, और लाइफ जैकेट्स जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं थीं। कोगी और एदो जैसे राज्यों में नदियां व्यापार और परिवहन का मुख्य जरिया हैं, लेकिन रखरखाव और नियमों की अनदेखी ने इन रास्तों को खतरनाक बना दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नाव पलटने के बाद कई लोग तेज बहाव में बह गए, और तुरंत मदद नहीं पहुंच पाई। पुलिस और स्थानीय गोताखोर बचाव में जुटे हैं, लेकिन कई परिवार अब भी अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं।

राहत कार्य और चुनौतियां

हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंचीं। लेकिन नदी का गहरा पानी और तेज धारा बचाव कार्यों को मुश्किल बना रही है। कुछ लोगों को घायल अवस्था में बचाया गया है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि राहत कार्यों में देरी और संसाधनों की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। नाइजीरिया में नाव हादसे कोई नई बात नहीं हैं, फिर भी सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस त्रासदी ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों को लागू करने की जरूरत पर जोर दिया है।

क्या सरकार लेगी सबक ?

नाइजीरिया में हर साल नाव हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ओवरलोडिंग, पुरानी नावें और प्रशिक्षित चालकों की कमी इसकी मुख्य वजहें हैं। स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि नदियों पर परिवहन के लिए सख्त नियम बनाए जाएं। लाइफ जैकेट्स, नावों का नियमित निरीक्षण और आपातकालीन सेवाओं की तैनाती जैसे कदम तुरंत उठाए जाने चाहिए। इस हादसे ने नाइजीरिया के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को भी उजागर किया है। कई गांवों में सड़क मार्ग नहीं होने से लोग नावों पर निर्भर हैं, जो जोखिम भरा साबित हो रहा है।

भविष्य के लिए चेतावनी

बहरहाल यह हादसा नाइजीरिया के लिए एक और चेतावनी है। अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन ने जल्दी कदम नहीं उठाए, तो ऐसी त्रासदियां बार-बार होंगी। यह न सिर्फ कोगी और एदो के लोगों के लिए दुखद है, बल्कि पूरे देश के लिए एक सबक है। नाइजर नदी जैसे जलमार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना अब समय की मांग है। सरकार को चाहिए कि वह प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीतियां बनाए।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

02 Oct 2025 05:02 pm

Published on:

02 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / World / Nigeria Boat Accident: नाइजर नदी में डूबने से 26 की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा

विदेश

