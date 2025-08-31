पश्चिम अफ्रीका में बड़ा हादसा, नाव डूबने से 100 से अधिक लोगों की मौत

पश्चिम अफ्रीका के तट पर बुधवार को एक प्रवासी नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। गाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि

समुद्र में नाव पलटने से 100 लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कहा कि यह नाव गाम्बिया से रवाना हुई थी और इसमें ज्यादातर गाम्बिया व सेनेगल के नागरिक सवार थे। बीते बुधवार सुबह यह नाव मॉरिटानिया के तट के पास डूब गई। अधिकारियों ने कहा कि नाव पर 150 लोग सवार थे। जिनमें से 16 को ही जीवित बचाया जा सका।