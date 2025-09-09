नाइजीरिया की सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 23 आतंकियों को किया ढेर

अफ्रीकी देशों में पिछले एक दशक में आतंकवाद की वजह से स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अक्सर ही इन देशों में आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सेना भी समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाती रहती हैं। हाल ही में एक बार नाइजीरियाई सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। सेना ने जवानों, रक्षा विशेष अभियान बल और ऑपरेशन फानसन यम्मा की वायु सेना यूनिट ने कात्सिना राज्य के कंकारा और मताज़ू स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में रविवार को जॉइंट अभियान चलाते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी जानकारी सोमवार को दी गई।