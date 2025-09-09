Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

नाइजीरिया की सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 23 आतंकियों को किया ढेर

नाइजीरिया की सेना को हाल ही में आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने 23 आतंकियों को मार गिराया है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 09, 2025

Nigerian troops
Nigerian troops (Photo - Washington Post)

अफ्रीकी देशों में पिछले एक दशक में आतंकवाद की वजह से स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अक्सर ही इन देशों में आतंकी हमलों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सेना भी समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाती रहती हैं। हाल ही में एक बार नाइजीरियाई सेना ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया। सेना ने जवानों, रक्षा विशेष अभियान बल और ऑपरेशन फानसन यम्मा की वायु सेना यूनिट ने कात्सिना राज्य के कंकारा और मताज़ू स्थानीय सरकारी क्षेत्रों में रविवार को जॉइंट अभियान चलाते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी जानकारी सोमवार को दी गई।

23 आतंकियों को किया ढेर

नाइजीरियाई सेना मुख्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान में सेना ने जवानों, रक्षा विशेष अभियान बल और ऑपरेशन फानसन यम्मा की वायु सेना यूनिट ने 23 आतंकियों को मार गिराया।

ये भी पढ़ें

बच्चे ने तुर्की के पुलिस स्टेशन में घुसकर की गोलीबारी, 2 पुलिसकर्मियों की मौत
विदेश
Police station in Turkey

14 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार और 4 ने किया सरेंडर

इसी बीच सेना ने पूर्वोत्तर और उत्तरमध्य इलाकों में 14 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही इस्लामिक स्टेट पश्चिम अफ्रीका प्रांत (ISWAP) के चार आतंकियों ने पूर्वोत्तर में सरेंडर कर दिया।

26 बंधकों को बचाया गया

सेना ने इस अभियान के दौरान 26 बंधकों को भी बचाया। इन लोगों को आतंकियों ने ही किडनैप कर लिया था। बंधकों में महिलाएं और बच्चे भी थे।

बरामद किए गए सामान को किया गया नष्ट

इस अभियान के दौरान सेना ने आतंकी ठिकानों से कई चीज़ों को बरामद भी किया। इनमें 5 मोटरसाइकिलें, स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट्स, खेतों की मशीनरी, खाद्य आपूर्ति और अन्य रसद बरामद शामिल थीं, जिन्हें सेना ने नष्ट कर दिया।

ये भी पढ़ें

दो बार दी चेतावनी और फिर दाग दी मिसाइल, देखें गाज़ा सिटी में बिल्डिंग तबाह होने का दिल दहला देने वाला वीडियो
विदेश
Israel destroys residential building in Gaza City

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Sept 2025 10:02 am

Hindi News / World / नाइजीरिया की सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 23 आतंकियों को किया ढेर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.