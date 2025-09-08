दो बार दी चेतावनी और फिर दाग दी मिसाइल, देखें गाज़ा सिटी में बिल्डिंग तबाह होने का दिल दहला देने वाला वीडियो

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध भीषण होता जा रहा है। इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज़ कर दिया है। इज़रायली सेना तेज़ी से गाज़ा सिटी में आगे बढ़ रही है और करीब 40% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। इज़रायली हमलों के बढ़ने से फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है। हालांकि इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह गाज़ा सिटी के निवासियों को सुरक्षित तौर पर शहर छोड़ने का मौका देंगे और इज़रायली सेना ने भी इन लोगों से शहर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
इसी बीच इज़रायली सेना के खतरनाक हमले का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गाज़ा सिटी में एक आवासीय बिल्डिंग पर इज़रायली हमले के खौफनाक मंजर को दिखाया गया है। जानकारी के अनुसार इज़रायली सेना ने पहले बिल्डिंग को खाली करने के लिए दो बार चेतावनी दी और उसके दाग दी। इस हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई।
इज़रायल ने जिस आवासीय बिल्डिंग को मिसाइल दागकर तबाह किया है, उसके बारे में एक बड़ा दावा किया है। इज़रायली दावे के अनुसार इस आवासीय बिल्डिंग, जिसका नाम अल-रुया बताया जा रहा है, को हमास अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि बिल्डिंग के प्रबंधकों ने इस दावे को खारिज किया है।
गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी के अनुसार इज़रायल के इस हमले में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। इज़रायली सेना की चेतावनियों के बाद नागरिकों ने अल-रुया बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कर दिया था। इज़रायली हमले के बाद बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और उसमें रहने वाले लोगों की भीड़ बिल्डिंग के आसपास जमा हो गई।