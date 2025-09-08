दो बार दी चेतावनी और फिर दाग दी मिसाइल, देखें गाज़ा सिटी में बिल्डिंग तबाह होने का दिल दहला देने वाला वीडियो

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध भीषण होता जा रहा है। इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज़ कर दिया है। इज़रायली सेना तेज़ी से गाज़ा सिटी में आगे बढ़ रही है और करीब 40% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। इज़रायली हमलों के बढ़ने से फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है। हालांकि इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह गाज़ा सिटी के निवासियों को सुरक्षित तौर पर शहर छोड़ने का मौका देंगे और इज़रायली सेना ने भी इन लोगों से शहर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।