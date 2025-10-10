ट्रंप को नोबेल न मिलने पर व्हाइट हाउस का पलटवार: “वह युद्ध खत्म करते रहेंगे, जानें बचाते रहेंगे!”

Nobel Peace Prize 2025: ओस्लो से आई यह खबर दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है कि नॉर्वे की नोबेल पुरस्कार समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र सेनानी मारिया कोरिना मचाडो (Maria Corina Machado) को दिया गया है। इसके उलट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए झटका साबित हुई, जिन्होंने खुद को इस पुरस्कार का हकदार बताया था। उनके खिसियाने पर व्हाइट हाउस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नोबेल समिति पर 'शांति से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता' देने का आरोप लगाया। यह घटना नोबेल की विश्वसनीयता और ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं पर नई बहस छेड़ रही है। ध्यान रहे कि 58 वर्षीय मचाडो वेनेजुएला के तानाशाही शासन के खिलाफ छिप कर संघर्ष कर रही हैं, उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से शांतिपूर्ण संक्रमण की लड़ाई के लिए यह सम्मान मिला है।