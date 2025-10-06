Nobel Prize 2025: नोबेल विजेताओं को चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू, कैसे चुने जाते हैं विनर, क्या है चयन की गोपनीय प्रक्रिया, ट्रंप हुए बाहर

हर साल हजारों नाम प्रस्तावित किए जाते हैं, यी सूची सुरक्षा तिजोरी में 50 साल तक सील रहती है। इस साल 338 नोमिनेटेड हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय, नाटो, हांगकांग की एक्टिविस्ट चौ हांग-तुंग, और कनाडाई मानवाधिकार वकील इरविन कॉटलर शामिल हैं। कुछ नेताओं जैसे डॉनल्ड ट्रंप को भी नामांकित बताया गया, लेकिन उनके प्रस्ताव समयसीमा (31 जनवरी) के बाद आए, इसलिए वे मान्य नहीं हैं। ज्ञात रहे अमरीकी संसद बडी कार्टर, कंबोडिया के पीएम हुन मानेट और पाक विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था।