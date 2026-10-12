Nobel Prize 2026: कौन हैं रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड, जिन्हें मिला 2026 का अर्थशास्त्र का नोबेल?

रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफोर्ड का शोध इस बात को समझने में मदद करता है कि सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियां अर्थव्यवस्था में होने वाले बदलावों को किस तरह प्रभावित करती हैं। महंगाई बढ़ने, मांग में कमी आने या आर्थिक गतिविधियों के धीमे पड़ने जैसी स्थितियों में सही नीतियां अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद कर सकती हैं।