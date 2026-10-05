Nobel Prize 2026: आज से शुरू होगा दुनिया के सबसे बड़े सम्मान का ऐलान, जानिए क्यों है इतनी खास इसकी कहानी

इन पुरस्कारों के लिए कोई भी व्यक्ति स्वयं को नामांकित नहीं कर सकता। प्रतिवर्ष नोबेल समितियां दुनियाभर के हजारों विशेषज्ञों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों और पिछले विजेताओं को गुप्त नामांकन फॉर्म भेजती हैं। नामांकन फॉर्म भेजने की आखिरी तारीख 31 जनवरी होती है। प्राप्त हुए नामों में से समितियां एक सूची तैयार करती हैं। विशेषज्ञ इन नामों की गहन समीक्षा व मूल्यांकन करते हैं। अक्टूबर की शुरुआत में विभिन्न नोबेल संस्थान अंतिम रूप से विजेताओं के नामों पर मतदान करते हैं। बहुमत के आधार पर विजेता तय होते हैं। इसी माह विजेताओं की घोषणा की जाती है।